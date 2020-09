โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ รีสอร์ท เชียงใหม่ เชิญร่วมสัมผัสรูปโฉมใหม่ของโปรโมชั่นซันเดย์บรันช์ ในบรรยากาศสบายๆ ที่ห้องอาหารนอร์ทอิ่มอร่อยแบบไม่อั้นในสไตล์อะลาคาร์ท (A La Carte) เริ่มต้นด้วยเมนูเรียกน้ำย่อยมากมายไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมสดจากฝรั่งเศส ล็อบสเตอร์ กุ้งแม่น้ำ สเต็กปลาแซลมอน สเต็กเนื้อเทนเดอร์ลอยน์ ซี่โครงแกะจากออสเตรเลีย ที่ปรุงกันสดๆ จากเตาไฟสุดอลังการกลางห้องอาหาร และเมนูรมควันที่มีทั้งเนื้อส่วนบริสเก็ตที่ถูกรมควันนานกว่า 24 ชั่วโมง พร้อมด้วยซี่โครงหมูรมควันที่นุ่มลิ้นจนแทบจะหลุดออกมาจากกระดูกโดยไม่จำเป็นต้องหั่น

เพลิดเพลินไปกับ'”pick-me-up” ค็อกเทลต่างๆ รวมถึงเมนูเครื่องดื่มเพิ่มความสดชื่นระหว่างมื้อ และที่พลาดไม่ได้เลยคือเมนูขนมหวาน อาทิ ชีสเค้กข้าวหมาก ช็อคโกแลตมูสวาโรนากับแยมส้ม พุดดิ้งมะม่วง ทุเรียนชีสทาร์ตและบิงซูเบอร์รี่

ยกระดับประสบการณ์ซันเดย์บรันช์ในตำนานให้พิเศษยิ่งขึ้นด้วย Friends of Four Seasons Brunch Series การจับมือกันระหว่างเชฟจากห้องอาหารชื่อดังในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ Greensmoked, Cuisine de Garden, The Redbox, Steak of the day, Blackitch Artisan Kitchen, Anjakin Villa และ TERRA เพื่อให้แขกทุกท่านได้มีโอกาสสัมผัสกับเมนูพิเศษที่สะท้อนเอกลักษณ์ของเชฟในบ่ายวันอาทิตย์สุดชิวที่โฟร์ซีซั่นส์ รีสอร์ท เชียงใหม่

พร้อมเปิดตัว Friends of Four Seasons บรันช์ซีรี่ส์ด้วยเมนูซิกเนเจอร์จาก เชฟนีฟ (ฮะนีฟ พิทยาสาร) จากร้าน Greensmoked ในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายนนี้ พร้อมด้วยเมนูพิเศษ อาทิ แก้มวัวรมควัน (Smoked Beef Cheek) ฟาลาเฟล(Falafel) บริสเก็ตรมควัน (Beef Brisket) ซี่โครงเนื้อรมควัน (Beef Short Ribs) ซี่โครงหมูรมควัน (Pork Ribs) ท่ามกลางบรรยากาศทุ่งนาเขียวขจีและทิวเขา คลอเคล้าเสียงดนตรีจากวง Band Mates ในบ่ายวันอาทิตย์ที่แสนรื่นรมย์

ซันเดย์บรันช์“Sizzling Sundays Featuring Greensmoked”วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 ที่ห้องอาหารนอร์ท ตั้งแต่เวลา 11.30 น. ถึง 14.30 น.ราคา 2,500 บาทต่อท่านพร้อมสปาร์คลิ่งไวน์และค๊อกเทลไม่จำกัด, ราคา 1,800 บาทต่อท่านพร้อมสปาร์คลิ่งไวน์ 1 แก้วและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกฮอล์ราคานี้ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการ และพิเศษส่วนลด 20% สำหรับสมาชิก Gourmet club

สามารถสำรองที่นั่งได้ที่แผนกอาหารและเครื่องดื่มโทร 053 298 181อีเมลfb.chiangmai@fourseasons.com

Four Seasons Resort Chiang Mai.

