“เชียงใหญ่เฟส” คือ เทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ ที่การันตีความสนุกสุดมันส์โดย จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ และ Zaap Party (แซ๊ปปาร์ตี้) เทศกาลนี้เรียกได้ว่าจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของภาคเหนือ ที่สำคัญยังเป็นที่ถูกใจชาวเชียงใหม่และคนภาคเหนือเป็นอย่างมาก ซึ่งวัดได้จากจำนวนผู้เข้าร่วมงานในปีแรกกว่า 20,000 คน สำหรับ Chang Music Connection Presents “เชียงใหญ่เฟส 2” จะจัดขึ้น 2 วัน 2 คืน ในวันเสาร์ที่ 21 และ อาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ณ เดอะ รอยัล เชียงใหม่ กอล์ฟ คลับ จ.เชียงใหม่ ปีนี้ได้ขยายความสนุกเพิ่มเป็น 3 เวทีและเปลี่ยนสถานที่จัดงานใหม่ให้ใหญ่มากขึ้นเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมงานให้มาร่วมเปิดประสบการณ์ความสนุกที่ไม่ควรพลาดโดยเด็ดขาด! กับเฟสติวัลเมืองเหนือสุดประทับใจที่ไม่มีอะไรเทียบได้ในเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือและใหญ่กว่า เชียงใหญ่เฟส 1 มากอย่างแน่นอน “เชียงใหญ่เฟส 2” มาพร้อมกับไลน์อัพศิลปินเบอร์ใหญ่ของประเทศกว่า 50 ศิลปิน นำโดย POTATO, PALMY, POLYCAT, PECK PALITCHOKE, GETSUNOVA, JOEYBOY, F.HERO, THREE MAN DOWN, MEAN, PARADOX, NUM KALA, LABANOON, ATOM, MEYOU, COCKTAIL, LOMOSONIC, TAITOSMITH, BIG ASS, KLEAR, TILLYBIRDS, LAZYLOXY, MILLI, BEN BIZZY, MAIYARAP, BLACKSHEEP, NAMEMT, AUTTA, YOUNGOHM, FIIXED, YOUNGGU, DAIMOND, YOUNGBONG, GAVIN D, 1 MILL, เขียนไขและวานิช, จุลโหฬาร, BOWKYLION, THE YERS, WHAL & DOLPH, SOMKIAT, YENA, คณะสุเทพฯ, SOLITUDE IS BLISS, YONLAPA, TONTRAKUL, อภิรมย์, คณะขวัญใจ, สนิมหยก, T_047 และ VEGA พูดเลยว่าในภาคเหนือไม่เคยมีงานไหนที่มีศิลปินรวมตัวได้เยอะขนาดนี้มาก่อน ชนิดที่ครบทุกแนวดนตรีทั้ง POP, ROCK, HIPHOP, INDY, FOLK ที่ขนเอาเพลงสุดฮิตมาร้อง มาเต้น มาสนุกบน 3 เวทีใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น

1.เวทีดอยสเตจ (DOI STAGE) รวมศิลปินตัวท็อปยอดดอยของวงการเพลง ยอดดอยแห่งความยิ่งใหญ่ของทุกศิลปินที่ได้ขึ้นแสดงโชว์บนเวทีนี้ เป็นช่วงเวลาประทับใจที่แฟนเพลงชาวเหนือนับหมื่นจะได้ฟังเพลงสุดฮิตจากศิลปินคนโปรด

2.เวทีคูลเมืองสเตจ (COOL MEUNG STAGE) แค่ได้ยินชื่อก็หนาวแล้ว รวมศิลปินสุดคูล คูเมืองเปรียบเหมือนจุดเริ่มต้นของอาณาจักรเชียงใหม่ ศิลปินจึงเป็นวงใหม่ๆ ที่ได้รับความนิยมอยู่ในกระแส พร้อมต้อนรับอยู่หน้าสุดของงาน

3.เวทีรถแดงสเตจ (ROD DANG STAGE) เวทีใหม่เอี่ยมของงานเชียงใหญ่ปีนี้ ที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก รถแดง พาหนะที่คนเชียงใหม่ใช้สัญจรไปตามสถานที่ต่างๆ ที่จะพาคนดูเดินทางไปรู้จักวงที่คนเชียงใหม่กำลังอิน

และทั้งหมดนี้เหนือกว่าด้วยสเปเชี่ยลเอฟเฟคจัดเต็มเหนือจินตนาการ เพิ่มประสบการณ์ดูคอนเสิร์ตแบบเต็มรูปแบบ เพื่อเอาใจแฟนเพลงทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย นอกจากจะได้มาเสพดนตรี แล้ว “เชียงใหญ่เฟส 2” นี้ยังมีอีกสารพัดโซน ทุกโซนในงานจะอัดแน่นไปด้วยความภูมิใจของคนเชียงใหม่ ที่ต่อยอดออกมาในรูปแบบงานสร้างสรรค์สนุกสนาน เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับความดีงามของไลฟ์สไตล์คนเหนือยุคใหม่ ทั้ง Mapping :ประตูเมืองเชียงใหญ่ กับงานศิลปะบนกำแพงเมืองยักษ์สุดทันสมัย ที่กลางวันเป็นลวดลายกราฟฟิก ออกแบบโดย Birightside พิเศษกว่าที่ไหนๆ และอาร์ตมากกว่าใคร ไม่ถ่ายรูปไม่ได้แล้ว! เพื่อต้อนรับคนที่มาถึงงานเชียงใหญ่เฟส ต้องไปถ่ายรูปคู่กับประตูเมืองนี้ให้ได้ พอตกกลางคืนประตูเชียงใหญ่นี้จะถูกฉาบแสงด้วยภาพเคลื่อนไหว ไลท์ติ้งอาร์ต 3 มิติสุดล้ำ แถมยังอิ่มท้องที่ กาดเชียงใหญ่ โซนอาหารที่เปรียบเหมือนปากท้องของคนเชียงใหญ่ คัดร้านเด็ด ร้านดังมากถึง 48 ร้าน มีร้านจากเชฟชื่อดัง อาทิฯ เชฟเดียว และ เชฟปอนด์ จากรายการ MasterChef Thailand ให้ผู้ที่มาร่วมงานได้อร่อยแบบยกครัวเชียงใหม่มาไว้ในงานเดียว และ พักผ่อนต่อนยอนที่โซนใหม่ล่าสุดกลางใจงานที่ออกแบบเป็นโดมขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยผ้าทอหลากสี พูดเลยว่าเหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจเป็นที่สุด รู้แบบนี้แล้วเตรียมไปใช้สีสันใหม่ๆให้กับชีวิต สนุกปลายปีนี้ที่งาน Chang Music Connection Presents “เชียงใหญ่เฟส2” เทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ สำหรับคนที่ลงทะเบียนรถรับ – ส่ง ฟรี ไว้แล้วที่ https://chiangyaifest.com/transedit สามารถขึ้นรถตู้ที่ทางคอนเสิร์ตจัดให้ ณ ลานกิจกรรม หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ (ลานกิจกรรมติดสี่แยก) ตาราขึ้นรถไป-กลับ (เฉพาะคนที่ลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น) ขาเดินทางไป รอบ 11.00 น. รอบ 13.00 น. รอบ 15.00 น. รอบ 16.30 น. รอบ 18.00 น. ขาเดินทางกลับ รอบ 22.00 น. เดินทางถึง 23.00 น.รอบ 23.30 น. เดินทางถึง 00.20 น.รอบ 01.00 น. เดินทางถึง 02.00 น.

หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.ChiangYaiFest.com www.facebook.com/ChiangYaiFest สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ :

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Mar-Com Strategic บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

คุณดี 097-965-6294, คุณกวาง 083-031-9245, คุณดาว 084-444-6969,

คุณโด่ง 086-997-7008, คุณบอย 086-655-7840