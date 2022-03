สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) สมาคมวิศิษฏ์ล้านนา เพื่ออุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว (Visit Lanna for MICE and Tourism Industry in Northern Thailand) จับมือกับ สำนักงานส่ง เสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. จังหวัดเชียงใหม่ นักธุรกิจคนรุ่นใหม่ของเมืองเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “Chiang Mai Blooms 2022”ตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านFlower on the Table บทสรุปของความเบิกบานที่จะสิ้นสุดลงของปี 65 ด้วยดินเนอร์สุดหรูในค่ำคืนสุดพิเศษ กับการรวมเชฟและนักจัดดอกไม้ไว้ในงานนี้ เพื่อเนรมิตงานเลี้ยงที่เป็นเอกลักษณ์ของเทศกาลเชียงใหม่เบิกบาน กับการรวมพลคนโรงแรม แสดงศักยภาพแห่งความสุนทรีย์ของเมืองเชียงใหม่ให้กลับมาเบิกบานสดใสอีกครั้ง

กับเมนูอาหารที่รังสรรค์มาเสิร์ฟในแบบฉบับของ Chiang Mai Blooms กว่า 6 เมนู คาว-หวาน อาทิ Salmom Gravlax, Lobster Bisque, Butterfly Pea Gnocchi, Lava Stone Grilled Rib-Eye or Seared Snow Fish, Rose Pimm’s Sorbet, Coffee Chrysanthemum Caviar Tiramisu จากเชฟโรงแรม และร้านอาหารชื่อดัง อาทิ* เชฟแก่น – นายศรายุทธ แก้วยนต์ Executive Chef จาก โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่* เชฟแดน พวงเงิน จากร้าน Sipolle By Chef Dan Italian Food ChiangMai* เชฟ จีโน่ หลิมภากรกุล จาก Chief Executive Officer/ Celebrity ChefKoolpunt Hospitality Group * เชฟสก็อต แฟลกซ์แมน จาก Group Executive Chef Koolpunt Hospitality Group* เชฟภูเบศวร์ ชูประคอง จาก เชฟเจ้าของร้าน AQUILA

ร่วมชิมอาหารสุดเริศจากเชฟฝีมือขั้นเทพในงาน Flowers on the Table วันที่ 12 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. – 22.00 น. ที่สวนอังกฤษ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ บัตรราคา 2,500 บาท/คน จำนวนจำกัดเพียง 208 ใบ เท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Line Official : @chiangmaiblooms หรือ https://shop.line.me/@chiangmaiblooms/product/1000944066