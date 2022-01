เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น.นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางกนกรัตน์ ยุกติรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลำพูนและนางครองขวัญ ทองกลาง ชัชวาลไหมไทย ร่วมกันแถลงข่าว งานเสน่ห์ผ้าทอล้านนา ภูมิปัญญาสู่สากล ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

ซึ่งกิจกรรมส่งเสริมสิ่งทอพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องภาคเหนือตอนบน 1 สู่ตลาดแฟชั่นสากลกิจกรรมขยายช่องทางการตลาดสู่สากลภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู่สากลเพื่อเป็นการส่งเสริมธุรกิจผลิตภัณฑ์กลุ่มสิ่งทอผ้าพื้นเมืองแปรรูปเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแฟชั่น ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 ซึ่งมีอัตลักษณ์ความโดดเด่นด้วยทุนทางวัฒนธรรมให้สามารถต่อยอดแปรรูปผ้าผืนที่สวยงามเหล่านั้นออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในตลาด

รวมถึงสามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสินค้าและต่อยอดผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์ผ้าพื้นเมืองพื้นบ้านของภาคเหนือที่มีถิ่นกำเนิดในพื้นที่จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอนเริ่มต้นจากการสืบทอดวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ความคิด ความเชื่อ แบบแผนทางสังคมจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ โดยพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ความหลากหลายของชาติพันธุ์ ในการ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เพื่อการดำรงอยู่ของวัฒนธรรมควบคู่กับการพัฒนาเป็นอาชีพ และรายได้ของคนชุมชนล้วนมีการผสมผสาน และถ่ายทอดศิลปะของแต่ละชุมชนลงบนผืนผ้าจนก่อให้เกิดอัตลักษณ์ของผ้าพื้นเมืองที่มีความโดดเด่น ซึ่งปัจจุบันได้มีการนำมาสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่า โดยนักออกแบบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อผลักดันให้ผ้าพื้นเมืองพื้นบ้านของภาคเหนือเก้าสู่วงการแฟชั่นสากลและได้รับความนิยมในวงกว้าง

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนมีภารกิจส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการกลุ่มเสื้อผ้าแฟชั่นและสิ่งทอได้รับการพัฒนา เพื่อสร้างความเข้มแข็งสร้างโอกาสทางการค้าผลักดัน และยกระดับผู้ประกอบการสินค้าผ้าทอพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง จากผ้าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้มีขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดวงการแฟชั่นสากลอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ได้เล็งเห็นว่าความสำคัญในการพัฒนาสินค้ากลุ่มเสื้อผ้าแฟชั่นผ้าทอพื้นเมือง สินค้าหัตถกรรม และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากผ้า ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ในรูปแบบสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้าด้วยการนำความคิดสร้างสรรของผู้ประกอบการไปสู่การสร้าง collection ต้นแบบ จำนวน 20 ผลงาน 25 คอลเลคชั่น ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการยกระดับสินค้าให้สามารถแข่งขันในตลาดแฟชั่นสากลได้อย่างเป็นรูปธรรม

อย่างไรก็ตาม การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผู้ประกอบการที่ผ่านการบ่มเพาะพัฒนาด้านการออกแบบแฟชั่นสิ่งทอพื้นเมืองของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จำนวน 20 ผลงาน 25 คอลเลคชั่น ในรูปแบบ Pavilion งานเสน่ห์ผ้าทอล้านนาภูมิปัญญาสู่สากล “ The Elegant Favric of Lanna “ ภายในงานล้านนาเอ็กซ์โป 2021 ระหว่างวันที่ 7 – 16 มกราคม 2565 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนพรรษาฯอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , การแสดงแฟชั่นโชว์ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจำนวน 25 คอลเลคชั่นในวันที่ 8มกราคม 2565 เวลา 17.00 น. ที่บริเวณ Pavilion จัดแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบภายในงานล้านนาเอ็กซ์โป 2021 และ การจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการที่ผ่านการบ่มเพาะพัฒนาด้านการออกแบบแฟชั่นสิ่งทอพื้นเมืองจาก โครงการดังกล่าวระหว่างวันที่ 7-16 มกราคม 2565 ภายใต้ Pavilion งานเสน่ห์ผ้าทอล้านนาภูมิปัญญาสู่สากล “ The Elegant Favric of Lanna “