วันที่ 17 มิ.ย. 64 ที่โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ประจำภาคเหนือ ตามโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและพัฒนาศักยภาพผ้าไทย ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน นี้ โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับ

การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ตลอดจนเป็นการทำให้ผ้าไทย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์สืบสาน โดยในพื้นที่ 17 จังหวัด ภาคเหนือ มีผู้ส่งผลงาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 14 ประเภท จำนวน 416 ผืน โดยประเภทผ้าที่ส่งเข้าประกวดมากที่สุด คือ ผ้าปักมือ จำนวน 77 ผืน รองลงมา คือ ผ้ามัดหมี่ 2 ตะกอ 64 ผืน, ผ้าเทคนิคสร้างสรรค์ 60 ผืน, ผ้ายกดอก 57 ผืน, ผ้าตีนจก 32 ผืน, ผ้าจกทั้งผืน 28 ผืน, ผ้าขิด 18 ผืน, ผ้าบาติก 18 ผืน, ผ้ามัดหมี่ 3 ตะกอขึ้นไป 16 ผืน, ผ้ายกเล็ก 15 ผืน, ผ้าเทคนิคผสม 12 ผืน, ผ้าลายน้ำไหล 9 ผืน, ผ้ายกใหญ่ 7 ผืน และผ้าพิมพ์ลาย 3 ผืน

สำหรับ “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” กรมการพัฒนาชุมชน ได้ทำการเผยแพร่ ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP หรือช่างทอผ้าทั่วไปนำไปใช้เป็นต้นแบบ ประยุกต์ใช้ประกอบในการทอผ้า เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสิ่งทอและการอนุรักษ์ผ้าไทย ซึ่งได้พระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดให้มีการประกวดลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ในระดับภาคแต่ละภาค เพื่อคัดเลือกผ้าพื้นถิ่น จาก 4 ภูมิภาค และจะประกาศผลรอบตัดสิน 75 ผืนสุดท้าย ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เพื่อเข้ารอบตัดสินระดับประเทศ ในระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม

ที่จะถึงนี้ โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จะเสด็จเป็นประธานการตัดสิน โดยแบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ ประเภทที่ 1 The Best of the Best รางวัลชนะเลิศรางวัลเดียวจากทุกประเภท จะได้รับรางวัลเหรียญพระราชทานพร้อมสร้อยคอทองคำ และจะนำมาออกแบบตัดเย็บฉลองพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประเภทที่ 2 The Best คือ รางวัลที่ 1 – 3 ของแต่ละประเภท ได้รับรางวัลเหรียญพระราชทานทองคำ เงิน และนากตามลำดับ และประเภทที่ 3 รางวัลชมเชย Top 10 ของแต่ละประเภท จะได้รับประกาศนียบัตร โดยจะจัดพิธีมอบรางวัล ภายในงาน ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมีในวันที่ 11 สิงหาคม นี้