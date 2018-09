ผู้อำนวยการสภาแพทย์สมุนไพร และแพทย์ทางเลือก ประเทศสหรัฐอเมริกา ยกย่อง ดร แก้มหอม Professional Member สมาคมแพทย์สมุนไพรและแพทย์ทางเลือก ยกย่องเคสเป็นผู้นำองค์กรในการใช้กัญชาในการรักษาโรคมะเร็งประเทศสหรัฐอเมริกาและสมาชิกจากทั่วโลก ในการประชุมสภาแพทย์ทางเลือกและแพทย์สมุนไพรครั้งที่ 37 ลาสเวกัส รัฐเนวาด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา

โดย จากการสัมภาษณ์ Mrs Julie Morgan, Director of American Naturopathic Medical Certification Board and Dr.Philippos Diamantis , President of American Naturopathic Medical Certification Board

ที่มอบรางวัลแพทย์ทางเลือกและแพทย์สมุนไพรดีเด่นของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นปีที่ 3 โดยในเนื้อหาได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ทางสภาแพทย์ยินดีและภูมิใจในตัว ดร แก้มหอม ที่ได้ทุ่มเททำงาน เพื่อองค์กรและองค์ความรู้เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดให้แด่ผู้ป่วยทางเลือกในการใช้ธรรมชาติในการรักษาโรคมะเร็ง และ ดร แก้มหอม (ชมคลิปในยูทูป หัวข้อ หมอแก้มหอมรับรางวัลแพทย์ทางเลือกและแพทย์สมุนไพรดีเด่น2018 ประเทศสหรัฐอเมริกา) และหลังจากได้รางวัล ดร แก้มหอม จะเดินทางไปสอน อบรม ร่วมทำเคสกับทางแพทย์ทางเลือกในรัฐต่างๆ เพื่อสอนให้แพทย์ทางเลือกได้มีองค์ความรู้ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นจากการใช้กัญชาในการรักษา ซึ่งมีประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ชาติที่สุดนับแต่มีสภาแพทย์สมุนไพรและแพทย์ทางเลือกในประเทศสหรัญอเมริกา

“The American Naturopathic Medical Association is the nation’s oldest and largest Association of Naturopaths. Founded in 1981, ANMA is a nonprofit, scientific, educational, organization, dedicated to exploring new frontiers of mind, body, medicine and health.”

ส่วนการเดินหน้าทางธุรกิจในครั้งนีี้ นายนรชาติ ป วรานนท์ ตำแหน่ง ผอ.บริษัท Go TrueNature Science Lab, Inc. ภายใต้การควบคุมของ ดร แก้มหอม ณ ล้านช้าง เปิดตัว น้ำมันกัญชาดรอปชิ้ป คนไทยเจ้าแรกในอเมริกา และผลิตจำหน่ายให้คลินิคสมาชิกแพทย์สมุนไพร แพทย์ทางเลือก แพทย์ผสมผสาน ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา อเมริกาใต้ ยุโรป และทั่วโลก

ดร.แก้มหอม ณ ล้านช้าง เปิดบูธ และสัมมนา ร่วมกับ สมาคมแพทย์สมุนไพรและแพทย์ทางเลือก วันที่ 24-25-26 สิงหาคม 2018 ในการจัดงาน American Naturopathic Medical Association ครั้งที่ 37 ที่ ณคร ลาสเวกัส รัฐเนวาด้า โดยมีแพทย์สมุนไพรและแพทย์ทางเลือกทั่วประเทศสหรัฐอเมริกากว่าหลายพันคนมาร่วมงาน ในงานจะมีการพบปะ แลกเปลี่ยน อบรม งานวิจัย เครื่องมือ ความรู้ด้านสมุนไพร แพทย์ทางเลือก แต่ละสาขาวิชา โดยปีนี้ต้องยกให้เป็นสมุนไพรกัญชาที่ได้รับความสนใจมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นทางแพทย์ทางเลือก หรือแม้แต่แพทย์แผนปัจจุบัน

การนำเคสจริงมา รวบรวมกับงานวิจัยที่ได้ทำกันมาหลายสิบปี ทำให้เกิดปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ที่สุด คือ รัฐบาลและองค์การอาหารและยาผ่านกฏหมายการใช้น้ำมันกัญชารักษาในเด็กเล็ก ถือเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์การรักษาโดยกัญชาในประเทศสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียว โดยทาง ดร แก้มหอม ได้เป็นทีมลีดเดอร์ในการนำเสนอเคส และอบรมสมาชิกแพทย์ทางเลือกและแพทย์สมุนไพรในครั้งนี้

ดร แก้มหอม ได้เซนต์สัญญาในการวิจััยและทำเคส ร่วมกับบริษัทใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุด ในโครงการ Industrial Hemp Pilot Programs ,US Farm Bill (Section 7606) ซึ่งมีการเตรียมโครงการตั้งแต่ปี 2014 จนสำเร็จในปี2017 และทางรัฐแคลิฟอเนียได้ อนุญาติกัญชาเสรีในปี 2018 ถือเป็นประวัติศาสตร์ของการใช้กัญชาต่อชาวอเมริกัน ทาง ดร.แก้มหอม ได้ร่วมงานกับทีมวิจัย หน่วยงานองค์กรต่างๆ ที่สนับสนุนการใช้กัญชาเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง เด็กลมชัก พิการทางสมอง พากินสัน ฯลฯ ในขณะที่ประเทศอื่นๆ ได้พัฒนาไปไกลมากแล้ว โดยเฉพาะประเทศอิสราเอล ยุโรป อังกฤษ

ในเดือนกันยายน 2018 ทาง ดร แก้มหอม โดยบริษัท โกทรูริช ดรอปชิ้ป จะเปิดตลาดอีกด้าน สำหรับ คนไทย คนลาว กัมพูชา ม้ง ในอเมริกา เพื่อได้เข้าถึง พร้อมศึกษารายละเอียดได้เข้าใจมากขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายสามารถ สร้างรายได้จากการขายน้ำมันกัญชาในอเมริกา และทั่วโลกที่อนุญาตให้ใช้กัญชาในการรักษาหรือดูแลสุขภาพได้ โดยทางทีมมีฝ่ายปรึกษาสุขภาพ ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ เพื่อให้ความเข้าใจผู้ใช้น้ำมันกัญชาอย่างละเอียด โดยผ่าน ไลน์แอดที่ @hempforheal , Email: hempforheal@gmail.com , Toll Free: 1.888.634.5666

!!!!!!!! นับเป็นคนไทยคนแรกที่ทำธุรกิจน้ำมันกัญชาในประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างถูกต้องตามกฏหมาย !!!!!!

ทีมข่าว จีทีวี รายงานจาก แคลิฟอเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

