กรุงเทพฯ –12 พฤษภาคม 2564 ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เชิญชวนศิลปินมืออาชีพและศิลปินสมัครเล่น แสดงความสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดในการสร้างสรรค์ ปลดปล่อยจินตนาการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 เวทีการประกวดงานจิตรกรรมเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ต่อยอดสู่การประกวดระดับภูมิภาค นับเป็นหนึ่งในเวทีการประกวดจิตรกรรมที่ทรงเกียรติที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คุณสัญชัย อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงินและสนับสนุนธุรกิจธนาคาร ธนาคาร ยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “ท่ามกลางความทุกข์ยากและการสูญเสียที่เกิดขึ้น ศิลปะได้ช่วยกล่อมเกลายกระดับจิตใจและผสานให้ผู้คนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในช่วงการแพร่ระบาด ศิลปินได้ช่วยให้ผู้คนทั่วโลกผ่อนคลายจิตใจและเข้มแข็งขึ้นผ่านผลงานการสร้างสรรค์และความสามารถในการเชื่อมโยงทางสติปัญญา อารมณ์และจิตวิญญาณ“ตลอดระยะเวลา 40 ปีของการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ศิลปินของเราได้เปิดมุมมองต่อโลกใบนี้ ชี้ให้เห็นความสวยงามและคุณค่าทางวัฒนธรรมรวมถึงแง่มุมอื่นๆ เช่นเดียวกับที่ธนาคารยูโอบี ประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนธุรกิจและอยู่เคียงข้างลูกค้าเพื่อการเติบโตทางธุรกิจและการเงิน เราจะยังคงมุ่นมั่นที่จะค้นหาและสนับสนุนศิลปินต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้พวกเขาได้แบ่งปันมุมองต่างๆ แก่ผู้คนผ่านผลงานสร้างสรรค์ของพวกเขา”

การประกวดจิตรกรรมยูโอบี (UOB Painting of the Year) มุ่งให้การสนับสนุนและค้นพบศิลปินผู้สร้างสรรค์งานศิลปะอันทรงคุณค่าในภูมิภาคอาเซียนมาตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้ค้นพบศิลปินกว่า 1,000 คน รวมถึงศิลปินไทยหลายคนที่ได้ไปแสดงงานศิลปะในเวทีระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ อาทิ คุณปานพรรณ ยอดมณี ศิลปินผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 และต่อมาได้รับรางวัลใหญ่ในรายการ Benesse Prize จากเทศกาลศิลปะ “สิงคโปร์ เบียนนาเล่ 2016” คุณธิดารัตน์ จันทเชื้อ ศิลปินผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2558 ซึ่งเป็นศิลปินไทยคนแรกที่ได้รับโอกาสเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นศิลปินในพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 1 เดือน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินอื่นๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ คุณสุกิจ ชูศรี ศิลปินไทยคนแรกที่ชนะเลิศระดับภูมิภาค UOB Southeast Asian Painting of the Year ประจำปี 2560 ทำให้ได้ไปแสดงผลงานในมหกรรมศิลปะเมืองปักกิ่ง ในปี 2561 และคุณชัยชนะ ลือตระกูล ศิลปินรางวัลชนะเลิศในปี 2562 และยังเป็นศิลปินคนแรกที่ชนะเลิศ 2 ปีติดต่อกัน ปัจจุบันเป็นศิลปินในสังกัดของ Russo Yubero Contemporary Art Gallery ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

คุณปานพรรณ ยอดมณี กล่าวว่า “การได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดจิตรกรรมยูโอบีเมื่อ 12 ปีก่อน นับเป็นก้าวแรกที่ทำให้ความฝันสู่การเป็นศิลปินของเด็กคนหนึ่งกลายเป็นจริง และยังเป็นเหมือนก้าวกระโดดที่ทำให้อุ้มเป็นที่รู้จักในระดับสากล นำมาซึ่งหลากหลายโอกาสที่ทำให้อุ้มได้พัฒนาบนเส้นทางการเป็นศิลปินอาชีพ รวมถึงมีโอกาสได้แสดงผลงานในเทศกาลศิลปะทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ อุ้มดีใจมากและขอบคุณยูโอบีที่ให้การสนับสนุนวงการศิลปะอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนศิลปินไทยหน้าใหม่ให้มีเวทีในการแสดงออกต่อๆ ไป”

คุณสุกิจ ชูศรี กล่าวว่า “นับได้ว่าการประกวดจิตรกรรมยูโอบีได้สร้างโอกาสให้กับผมเป็นอย่างมากในเส้นทางการเป็นศิลปิน เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผลงานของผมเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเวทีศิลปะในต่างประเทศอีกด้วย นับเป็นเวทีที่สำคัญเวทีหนึ่งที่มีส่วนช่วยสนับสนุน ส่งเสริมศิลปินและวงการศิลปะ เปิดโอกาสให้ศิลปินได้แสดงพลังการสร้างสรรค์ของตน ทำให้วงการศิลปะมีความเคลื่อนไหวมาอย่างต่อเนื่อง ผมได้รับประสบการณ์ที่พิเศษอย่างมาก และได้รับประโยชน์มากมายจากเวทีแห่งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประกวดจิตรกรรมยูโอบี จะอยู่คู่วงการศิลปะและขับเคลื่อนวงการศิลปะให้ก้าวหน้าต่อไป”

เชิญชวนศิลปินส่งผลงานเข้าประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 12สำหรับศิลปินและผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564 โดยจะมีงานประกาศผลรางวัลในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ศิลปินไทยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 จะเข้าร่วมการแข่งขันระดับภูมิภาคร่วมกับศิลปินที่ชนะเลิศจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ต่อไป สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ www.uob.co.th/poy เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบ 40 ปีของการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ในปีนี้ศิลปินผู้ชนะการประกวดจิตรกรรมยูโอบีจากทั้ง 4 ประเทศจะได้เข้าร่วมโครงการศิลปินในพำนัก ณ เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 1 เดือน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และดื่มด่ำกับด้านวัฒนธรรมศิลปะของประเทศเจ้าภาพ รวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางต่างๆ ในการสร้างสรรค์งานศิลปะอีกด้วย

สร้างแรงบันดาลใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านศิลปะเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะด้านศิลปะและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ศิลปิน ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ได้จัดทำคลิปวิดีโอเพื่อให้ความรู้ใน 2 หัวข้อเพื่อให้เป็นช่องทางในการเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับศิลปินอาชีพที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จ โดยหัวข้อแรกมีชื่อว่า “The Art of Masterpiece” เพื่อเตรียมความพร้อมให้ศิลปินไทยสามารถสร้างสรรค์และเก็บรักษาผลงานอันมีคุณค่าให้คงสภาพได้อย่างยั่งยืน สำหรับหัวข้อที่สองมีชื่อว่า “The Secret of Unique Art Techniques” โดยผู้ที่สนใจจะได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ของศิลปินอาชีพที่จะมาแบ่งปันเทคนิคและเคล็ดลับในการช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จบนเส้นทางศิลปินอาชีพ

สำหรับศิลปินและผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปเรียนรู้คลิปวิดีโอให้ความรู้และแรงบันดาลใจได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม 2564 ได้ที่ www.facebook.com/uob.th หรือ www.uob.co.th/poy