เย็นวันนี้ (1 ก.พ. 65) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมกันเปิดงาน “มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม” (CHARMING Chiang Mai Flower Festival 2022) ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง สอดรับกับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาลและนโยบายการเปิดเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ (CHARMING Chiang Mai) ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงประชาชนชาวเชียงใหม่ร่วมในพิธี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ ไม่ได้เป็นสองรองใครในโลกนี้ ด้วยมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ประเพณีวัฒนธรรมที่เก่าแก่ ศิลปวัฒนธรรมที่สวยงาม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ที่ชวนมาเยือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำใจของคนเชียงใหม่ที่งดงาม เป็นเจ้าบ้านที่ดีจนทำให้นานาชาติไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา หรืออังกฤษ หรือยุโรป ต่างก็ยกย่องให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ติดอันดับโลกในลำดับต้น ๆ ทำให้เกิดภาพลักษณ์และบรรยากาศที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มาร่วมเยี่ยมเยียน มาพักอาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเกิดผลดีต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของคนเชียงใหม่แล้วก็ของประเทศไทย หากนักท่องเที่ยว 1 คน ใช้เงินแค่ 100 บาท หรือ 1,000 บาท ที่เชียงใหม่ เมื่อมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ก็จะทำให้เงินหมุนเวียน ส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดเชียงใหม่ดีขึ้น พี่น้องประชาชน พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการ ก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมีความสุข

ภายในงานได้นำไม้ดอกไม้ประดับ มาประดับตกแต่งอย่างสวยงาม สะท้อนถึงอัตลักษณ์ความสวยงามและรุ่งเรืองของจังหวัดเชียงใหม่อย่างยิ่งใหญ่ บนพื้นที่กว่า 27 ไร่ มีการประดับไฟ จัดสวนดอกไม้เมืองหนาว อาทิ ดอกทิวลิป ดอกลิลลี่ ดอกไฮเดรนเยีย และมีการจัดแสดงแสง สี เสียง ยามค่ำคืน โดยแบ่งออกเป็น 7 โซน ประกอบด้วย โซนที่ 1 Magic of flower light : อัศจรรย์ของดอกไม้นานาพันธุ์และเปลี่ยนผันเป็นแสงสี เหมือนสายน้ำสะท้อนแสงจันทร์แสงดาวในยามค่ำคืน โซนที่ 2 Best of Chiang Mai : แสดงอัตลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเชียงใหม่ มาอย่างช้านาน ด้วยประติมากรรมรูปร่มบ่อสร้าง ที่สะท้อนแสงได้ทั้งกลางวันและกลางคืน โซนที่ 3 Golden of Lanna : ความเรืองรองของโคมไฟสีทอง ส่องประกายสว่างไสวเต็มท้องฟ้า ด้วยการจำลองการปล่อยโคมลอย เสมือนได้อยู่ท่ามกลางโคมลอยนับพันดวง โซนที่ 4 Sat-tha ศรัทธา : ความเชื่อ ความศรัทธา ที่มีสืบทอดมาอย่างช้านาน แสดงถึงแสงแห่งศรัทธา โดยมีทุ่งดอกบัวเรืองแสงประดับด้านหน้าพระพิฆเนศและทุ่งทิวลิปเรืองแสง

โซนที่ 5 Wonder Forest & amp; Light of Glory : มหัศจรรย์ของแสงแห่งป่าลึก เป็นอุโมงค์ที่ประดับด้วยไม้ใบ เขียวชอุ่ม ตัดกับสีสดใสของไม้ดอก และในยามค่ำคืน ความมหัศจรรย์แห่งแสงจะปรากฎเป็นภาพดอกไม้และผีเสื้อสะท้อนเป็นสีสันสวยงาม โซนที่ 6 Tropical Rain Forest : ความชุ่มชื้นดั่งฝนโปรยปราย ของสวนกล้วยไม้ที่เบ่งบานนานาพันธุ์ และโซนที่ 7 Evolution of Chiang Mai : แสงแห่งสายน้ำ หลอมรวมเป็นจุดกำเนิดแห่งชีวิต สร้างให้มีพลังแห่งความหวัง และสร้างความฝันที่ยิ่งใหญ่ต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการจัดการแสดงม่านน้ำและน้ำพุดนตรีความยาวกว่า 200 เมตร ด้วยเทคนิคแสง สีเสียง โดยเปิดให้ชมคืนละ 3 รอบ เวลา 18.00 น. 19.00 น. และ 20.30 น.