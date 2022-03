เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) สมาคมวิศิษฏ์ล้านนา เพื่ออุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว (Visit Lanna for MICE and Tourism Industry in Northern Thailand) จับมือกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. จังหวัดเชียงใหม่ นักธุรกิจคนรุ่นใหม่ของเมืองเชียงใหม่ จัดงานส่งท้ายความสุขในการเปิดประสบการณ์ดอกไม้ทั่วเมืองเชียงใหม่ ที่ชวนมากินหอม อยู่หอม ตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา

เติมเต็มความสุขให้ครบรส ด้วยมื้ออาหาร 6 Courses ที่พิเศษสุดของ Chiang Mai Blooms จากสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) กับเชพชื่อดัง อาทิ- เชฟภูเบศวร์ ชูประคอง เชฟ เจ้าของร้าน AQUILA Aquila restaurant Thailand- เชฟแก่น หรือ นายศรายุทธ แก้วยนต์ Chef Sarayuth Kaewyon, Executive Chef จากโรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ RatiLanna Riverside Spa Resort, Chiang Mai PR-RatiLanna Chiangmai- เชฟแดน พวงเงิน Sipolle By Chef Dan Italian Food ChiangMaiSipolle By Chef Dan Italian Food ChiangMai- เชฟจีโน่ หลิมภากรกุล Chief Executive Officer/ Celebrity Chef Koolpunt Hospitality Group,ป้าก Parc Thai Eatery White Jungle Restaurant & Wine Bar- เชฟสก็อต แฟลกซ์แมน เชฟชาวสาธารณรัฐซิมบับเว สัญชาติอังกฤษ ผู้มากประสบการณ์ระดับเวิร์ลคลาส และยังเคยเป็นเชฟส่วนตัวของดารา นักร้อง ศิลปิน นักการเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลก

ตกแต่งโต๊ะอาหาร และบรรยากาศงานด้วยนักจัดดอกไม้ มืออาชีพของเมืองไทย ฟังเพลงบรรเลงจากวง Nimman Street Orchestra วงออเคสตร้าร่วมสมัย และเสียงเพลงไพเราะจาก สปาย Golden Song, เอิง จาก ทรู อะคาเดมี แฟนเทเชีย ซีซั่น 8 โดยมีอาจารย์ บฤงคพ วงอุร นายกสมาคมนักดนตรี รับเกียรติมาเป็น Music Director ให้อีกด้วย

ปิดท้ายความสนุกกับกิจกรรมประมูลบทกวี อาจารย์เนาวรัตน์ วงศ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ และภาพวาดจากศิลปินหลายท่านจากการจัดกิจกรรมมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อมอบให้กับ “กองทุนสภาลมหายใจ” เป็นจำนวนเงินกว่า 143,000 บาท เรียกว่าอิ่มใจกันสุดๆ กับงานนี้ สำหรับใครที่พลาดปีนี้ รออีกทีปีหน้าเลยนะ