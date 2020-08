เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 22 ของประเทศไทย พร้อมด้วยภรรยา และนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีในพิธีลงนามสัญญาขอใช้สิทธิเทคโนโลยีครีมแก้ปวดของสารสกัดพืชไทยด้วยนวัตกรรมนาโน ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท เดอะพอสสิเบิ้ล จำกัด ประกอบด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี มช. รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัช กร วิรัตน์ วัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มช. และพลโท กิติภูมิ วงษ์ทิม ที่ปรึกษา บ.เดอะพอสสิเบิ้ล จำกัด

ผลิตภัณฑ์ครีมแก้ปวดของสารสกัดพืชไทยด้วยนวัตกรรมนาโน ผลงานการวิจัยและพัฒนาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.รัตติรส คนการณ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการใช้สารสกัดพริกที่มีสารสำคัญ คือ แคปไซซิน (Capsaicin) ที่มีคุณสมบัติบรรเทาอาการปวดโดยทำให้เซลล์ประสาทไม่รับรู้ความรู้สึกปวด เพิ่มการไหลเวียนของเลือดมาเป็นองค์ประกอบในครีมแก้ปวด อีกทั้งสารสกัดพืชไทยหลายชนิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการปวด อักเสบ และลดความรุนแรงของการเจ็บปวด โดยใช้เทคโนโลยีการบรรจุสารสำคัญไว้ในไลโปโซมเพื่อกักเก็บตัวยาและส่งผ่านทางผิวหนัง เพิ่มความคงสภาพ ทำให้สามารถซึมผ่านผิวหนังในชั้นที่ลึก ช่วยลดความเป็นพิษของยา ลดการระคายเคืองของยาที่ให้ทางผิวหนัง และไม่เป็นพิษต่อร่างกาย ซึ่งผลงานวิจัยนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรางวัลชนะเลิศ Gold medals จากงานประชุม การประดิษฐ์ การวิจัย และนวัตกรรม ครั้งที่ 12 European Exhibition of Creativity and Innovation หรือ “EUROIVENT 2020” ณ Palace of culture เมือง IASI ประเทศ Romania

ผลการประกวดรางวัล ที่ทวีปยุโรป ล่าสุด ผลปรากฏว่าได้เหรียญทองปีล่าสุด 2020 ทั้ง 2 ผลงานเหรียญทองนวัตกรรมครีมนวดสมุนไพรไทยนำส่งด้วยระบบนาโนเทคโนโลยีสำหรับรักษาอาการปวด และเหรียญทองนวัตกรรมเพิ่มการละลายและการดูดซึมเคอร์คูมินอยส์ของขมิ้นชันได้มากกว่า 40,000 เท่า

ซึ่งบริษัท เดอะ พอสสิเบิ้ล จำกัด ได้เล็งเห็นศักยภาพของเทคโนโลยี ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันที่มีภาวะเจ็บปวดบริเวณกล้ามเนื้อและข้อจากการทำงานโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิตที่มักพบปัญหาอาการ Office syndrome การเจ็บปวดจากการออกกำลังในรูปแบบต่างๆ และรวมถึงอาการเจ็บปวดจากความเสื่อมชราของร่างกาย ซึ่งถือเป็นผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ในตลาด อีกทั้งงานวิจัยนี้มีรางวัลการันตีจากทั้งในและต่างประเทศซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้ไม่ยาก และบริษัทมีแผนขยายตลาดไปยังต่างประเทศในอนาคตอันใกล้นี้

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ STeP กล่าวว่า การผลักดันงานออกสู่พาณิชย์เป็นพันธกิจสำคัญของ STeP ซึ่งถูกบรรจุไว้อยู่ในแผนยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานในการบริหารงานอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่สามารถใช้งานได้จริง โดยมุ่งหวังว่าการนำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด และจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งนักวิจัย มหาวิทยาลัย และภาคเอกชนเพื่อสร้างสังคมนวัตกรรมในพื้นที่ และขยายสู่ระดับประเทศ และเอเชียต่อไป.