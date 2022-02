วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ Empowering Women Through Business สร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจด้วยพลังหญิง พร้อมเชิญคุณปอย ตรีชฎา เพชรรัตน์ หญิงแกร่งในแวดวงธุรกิจไทย ในฐานะ Startup สายเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ร่วมแบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์ พร้อมรับฟังเสวนาสร้างแรงบันดาลใจผ่าน 4 หญิงเก่งจากแวดวงการแพทย์ ธุรกิจอาหาร การศึกษา และนักออกแบบ โดยมีคุณฌอน เค.โอนีลล์ กุงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วย รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย รองผู้อำนวยการอุทยานฯ ร่วมให้การต้อนรับผู้ร่วมงานและผู้บริหารหญิงแกร่งจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชนในพื้นที่ อาทิ หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM), หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่าย นักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่ม Young FTI เชียงใหม่ ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

โดยโครงการดังกล่าวนับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเริ่มต้น (startup) ผ่านการจัดกิจกรรมแสดงพลังหญิง สร้างแรงบันดาลใจ สร้างแนวคิดใหม่ๆ รวมถึงแบ่งปันประสบการณ์การทำธุรกิจจากมุมมองของกลุ่มเป้าหมายเพศหญิง โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา ผู้ประกอบการ และ startup ที่สนใจสมัครร่วมโครงการได้ฟรี เตรียมพร้อมก่อนร่วมกิจกรรม workshop เสริมองค์ความรู้และทักษะ รวมถึงการแข่งขันนำเสนอโมเดลธุรกิจ ในระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคมนี้ เพื่อรับโล่รางวัลและสิทธิพิเศษในการร่วมบ่มเพาะธุรกิจกับอุทยานฯ สู่การเป็น startup ที่แข็งแกร่งต่อไป

สำหรับกิจกรรมภายในงานพิธีเปิด นอกจากการรับฟังบรรยาย inspiration talk และเสวนาแบ่งปันประสบการณ์ “Magic Happens When Women Start Their Own Business”แล้ว ผู้ร่วมงานยังสามารถชมบูธ นิทรรศการผลงาน startup showcase จากนักธุรกิจหญิง อย่าง CHOBB แพลตฟอร์มซื้อขายงานฝีมือและคอร์สเรียนรู้งานคราฟต์แบบครบวงจร, ผลิตภัณฑ์บรรเทาปวดจากสารสกัดออริกาโน แบรนด์ Ore-lax, ผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้ง แบรนด์ นานาฟรุ้ต และ ธุรกิจค้าส่งไม้และผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปด้วยแนวคิดสร้างสรรค์ โดย บริษัท คาร์เพนเทอร์ สตูดิโอ จำกัด