เชียงใหม่ สำนักงานการท่องเท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม“เทศกาลเชียงใหม่เมืองดนตรี 2022” การแสดงดนตรีวิถีเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 โดยมี นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน นางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรม “เทศกาลเชียงใหม่เมืองดนตรี 2022” การแสดงดนตรีวิถีเชียงใหม่ มีกำหนดการจัดงานทั้งสิ้น 4 ครั้ง ตั้งแต่เดือน ธันวาคม – กุมภาพันธ์ 2565 โดยการจัดครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 4 นำเสนอการแสดงดนตรีที่มีแรงบันดาลใจจาการหลอมรวมความเป็นเมืองเชียงใหม่ กลั่นกรองเป็นเสียงดนตรี ทั้งด้านธรรมชาติ วิถีชุมชน และวิถีวัฒนธรรมสร้างสรรค์

นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่มากไปด้วยเสน่ห์ ที่รวมความหลากหลายในทุกด้าน ๆ ทำให้ที่แห่งนี้กลายเป็นหมุดหมายของนักเดินทางและศิลปินทั่วโลกที่ต้องการพักผ่อนร่างกายอยู่กับธรรมชาติ แต่ไม่อยากขาดเสียงดนตรี พากันเดินทางมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไปพร้อมๆ กับสร้างรสนิยมใหม่ในการฟังดนตรี ดนตรีและการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กัน เราสามารถเชื่อมโยงดนตรีกับการท่องเที่ยวเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวมิติใหม่ขึ้น

นางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดกิจกรรม“เทศกาลดนตรีเชียงใหม่ 2022” การแสดงดนตรีวิถีเชียงใหม่” นี้ได้จัดขึ้นทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยครั้งนี้เป็นสุดท้าย จะเป็นการจัดรวบรวมของทั้ง 3 ครั้งที่จัดมาแล้วครั้งสุดท้ายนี้จะรวบรวมทั้ง 3 ครั้งมารวมกัน ทั้งดนตรีเชิงธรรมชาติ วิถีชุมชน วัฒนธรรมสร้างสรรค์ มารวมกันใน Main Event ครั้งที่ 4 นี้ โดยวัตถุประสงค์ในการจัดเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจในอัตลักษณ์ ตำนาน มรดก คุณค่าของวัฒนธรรมอันเป็นทุนทางวัฒนธรรมล้านนา พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ไปในวงกว้าง อีกทั้งเพื่อการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่กับดนตรี เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

โดยภายในงานได้นำวงดนตรี 3 วง ประกอบด้วย วง The Opposite Band, วง Chiangmai Street Jazz All Star และวง Gap The Voice มาแสดงให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมงานได้รับฟัง และยังมีการแสดงชุดตีกลองมองเชิง และการแสดงชุด Hors d’oeuvres of CHIANGMAI MOMENTS ให้ได้รับชมกันอีกด้วย