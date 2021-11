สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. นำเสนอการลงทุนในโลกยุคใหม่ “New Paradigm of Capital Market” ภายในงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 16 (MONEY EXPO CHIANGMAI 2021) ณ เชียงใหม่ ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์ พอร์ต นายศักรินทร์ ร่วมรังสี รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เปิดเผยว่าภายในบูธ ก.ล.ต. งานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 16 จะมีการนำเสนอการลงทุนในโลกยุคใหม่ภายใต้แนวคิด “New Paradigm of Capital Market” • รู้จักกับ “ตลาดทุนยุคใหม่” (Digital for Capital Market) พร้อมกับการเรียนรู้เทคนิคการเริ่มต้นวางแผนการลงทุน ตั้งเป้าหมาย และสำรวจความพร้อมการลงทุน และลงทุนหุ้น กองทุนรวม ตราสารหนี้สินทรัพย์ดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน ในขณะเดียวกันยังมีการวางแผนลงทุนเพื่อวัยเกษียณผ่านกองทุน PVD SFF และ RMF รงมถึงการรู้ทันภัยกลโกงในยุคดิจิทัล รู้จักสัญญาณเตือนภัยกลโกง และตัวช่วยตรวจสอบ เพื่อให้ดูแลปกป้อง สิทธิของตัวเองได้

“กลต.เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับผู้ลงทุนในด้านหลักทรัพย์ หุ้นกู้ พันธบัตร งานมันนี่เอ็กซ์โปปีนี้เราก็จะเน้นด้านProduct ใหม่ๆ อาทิ สินทรัพย์ดิจิทัล คริปโตเคอร์เรนซี่ เทรนด์ใหม่ของโลกการเงิน ยุคอนาคต และบิทคอยน์ หรือ เหรียญต่างๆที่มีราคา เราจะให้ข้อมูลให้ความรู้กับนักลงทุนว่าสินค้าใหม่ๆมีอะไรบ้างจะได้ป้องกันตนเองไม่ให้ถูกโกง เราแนะให้ระวังเรื่องอะไรต่างๆที่จะมีการหลอกลวงกันได้บ้าง เนื่องจากเป็นเรื่องที่ใหม่” รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) กล่าวในที่สุด.