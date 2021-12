สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัด “เทศกาลเชียงใหม่เมืองดนตรี 2022” กระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยเสียงเพลง ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 ประเดิมรอบแรกในธีม Music from the woods

เย็นวันนี้ (25 ธ.ค. 64) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลเชียงใหม่เมืองดนตรี 2022” กระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยเสียงเพลง ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดขึ้น ที่ บริเวณลานน้ำพุชมดอย ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจในอัตลักษณ์ คุณค่าของวัฒนธรรมอันเป็นทุนทางวัฒนธรรมล้านนา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มรดกทางวัฒนธรรมล้านนาไปในวงกว้าง อีกทั้งเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่กับดนตรี เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

สำหรับการจัดงานดังกล่าว ได้กำหนดจัดขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 – เดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยแบ่งการจัดงานออกเป็น 4 รอบ ซึ่งในวันนี้ (25 ธ.ค. 64) เป็นการประเดิมรอบแรกในธีม Nature : Music from the woods นำเสนอเรื่องราวแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ป่าเขา และการท่องเที่ยวสีเขียว ธรรมชาติ ส่วนรอบที่ 2 จัดวันที่ 15 มกราคม 2564 ณ ลานหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ในธีม Community : Music of Lanna Stylish นำเสนอดนตรีร่วมกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน อาชีพ วิถีคนเชียงใหม่ ล้านนา รอบที่ 3 จัดวันที่ 29 มกราคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ ในธีม Creative : Music of Art & Culture นำเสนอดนตรีร่สมกับการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม และรอบที่ 4 จัดวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ในธีม CHIANGMAI MOMENTS MUSIC FEST 2022

