เชียงใหม่, 19 มีนาคม 2565 – เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ผู้นำด้านสุขภาพและคลับออกกำลังกายระดับโลก ร่วมกับเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ จัดงานครบรอบ 4 ปีเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ เชียงใหม่ V-Event เปิดตัวคลาสใหม่ล่าสุด พิลาทีส รีฟอร์เมอร์ พร้อมทั้งชวนทุกคนมาออกกำลังกายในสไตล์ที่ชื่นชอบ ด้วยการมอบประสบการณ์การออกกำลังกายที่เต็มไปด้วยความสนุก และคลาสออกกำลังกายหลากรสชาติ For Every Kind of Fit ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ โดยมี ดร.วุธรวี จารุวัฒนะ ผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทย บริษัท เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด และนายพรเทพ อัตถกิจไพศาล ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ ร่วมเปิดงาน

ดร.วุธรวี กล่าวว่า “เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ เชื่อว่าการออกกำลังกายคือความสนุก และในกิจกรรมครั้งนี้เราได้นำความสนุกในการออกกำลังกายมาให้กับทุกท่าน เพื่อช่วยให้ทุกท่านค้นหาสไตล์การออกกำลังกายที่สนุก และเหมาะกับความฟิตที่ตรงใจของแต่ละคน และในโอกาสฉลองครบรอบ 4 ปี เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ เชียงใหม่ เราขอมอบประสบการณ์การออกกำลังกายรูปแบบใหม่ล่าสุด พิลาทีส รีฟอร์เมอร์ ที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับแกนกลางลำตัว พัฒนาการเคลื่อนไหวให้มั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้น เพิ่มพละกำลังของกล้ามเนื้อ และเพิ่มความคล่องตัวของร่างกาย เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย โดยสมาชิกสามารถเข้าคลาสใหม่ล่าสุดนี้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งาน V-Event ในวันนี้ จะช่วยให้ทุกท่านสนุกกับสไตล์การออกกำลังกายที่ใช่ แล้วท่านจะพบว่าการออกกำลังกายไม่ใช่เรื่องลำบากอีกต่อไป เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและชีวิตที่ยืนยาวของเรา” ดร.วุธรวี สรุป

ยิ่งไปกว่านั้น ภายในงานยังจัดคลาสสุดพิเศษให้ทุกคนได้มาสนุกและออกกำลังกายกับจังหวะเพลงใหม่ ๆ ได้แก่คลาสบอดี้แจม (BODYJAM) การออกกำลังกายด้วยการเต้นหลายหลากสไตล์ ประกอบกับเสียงเพลงที่สนุกสนาน และคลาสบอดี้คอมแบท (BODYCOMBAT) เป็นการผสมผสานกับศิลปะการป้องกันตัวและเสียงเพลง ช่วยเผาผลาญพลังงานได้มากถึง 740 แคลลอรี่ อีกทั้งยังช่วยลดความเครียดอีกด้วย สำหรับผู้สนใจ สามารถเข้าเยี่ยมชมคลับ หรือนัดหมายทดลองเล่นคลาสที่สนใจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ เชียงใหม่ พิเศษสุดสำหรับผู้ที่สมัครในเดือนนี้ ไม่มีค่าแรกเข้า และสำหรับผู้ที่มีมีอายุ 16-23 ปี จะได้รับส่วนลด 30% เมื่อสมาชิกแบบรายปี ตลอดอายุสัญญา

เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ เชียงใหม่ พร้อมที่จะมอบประสบการณ์การออกกำลังกายที่สนุกเกินห้ามใจ ด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายระดับโลก รวมถึงคลาสยอดฮิตที่ทุกท่านสามารถออกกำลังกายได้ตามสไตล์ที่ชอบ ได้แก่ โยคะ พิลาทีส รีฟอร์เมอร์ คลาสออกกำลังกาย Les Mills อย่าง BODYPUMP BODYCOMBAT BODYJAM คสาสเต้นแนวละติน Zumba คลาสปั่นจักรยาน และคลาส HIITอย่าง กริด เทรนนิ่ง รวมถึงสัมผัสกับสิ่งอำนวยความสะดวก และผลิตภัณฑ์สปาปัญญ์ปุริ (Punpuri) ที่จะช่วยเติมเต็มประสบการณ์การออกกำลังกายของคุณให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นมาค้นหาความฟิตที่ใช่ ในสไตล์ที่ชอบ For Every Kind of Fit ได้ที่ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ เชียงใหม่ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดหมายเยี่ยมชมคลับ โทรศัพท์ 052-134-999, website: http://www.virginactive.co.th/, Facebook: Virgin Active Thailand (Chiang Mai)