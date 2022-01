คุณละเอียด บุ้งศรีทอง นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) ผู้จัดงาน “Chiang Mai Blooms 2022” เทศกาลเชียงใหม่เบิกบาน ร่วมเข้าแถลงข่าวประจำสัปดาห์ จ.เชียงใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พื่อแถลงข่าวการจัดงาน ทั้งการเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรม “Chiang Mai Blooms 2022” เทศกาลเชียงใหม่เบิกบาน จัดโดย สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) สมาคมวิศิษฏ์ล้านนา เพื่ออุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว (Visit Lanna for MICE and Tourism Industry in Northern Thailand) จับมือกับ สำนักงานส่ง เสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. จังหวัดเชียงใหม่ นักธุรกิจคนรุ่นใหม่ของเมืองเชียงใหม่ ที่จะมาเปิดประสบการณ์ดอกไม้ทั่วเมือง เชียงใหม่ ให้มากินหอม อยู่หอม ตลอดเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2565 นี้

โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ธีม “Chiang Mai Blooms to be Reborn” เหล่าหมู่มวล ดอกไม้ที่ก้าวผ่านการร่วงโรย พร้อมที่จะผลิบานตามฤดูกาลที่หมุนเปลี่ยนเวียนมาถึงใน ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว สำหรับการเชยชมความงาม ความสดชื่น ของดอกไม้สายพันธุ์ต่างๆ ที่จะนำพาให้เมืองเชียงใหม่กลับมามีชีวิตชีวา เบิกบาน ในฤดูกาลท่องเที่ยวช่วงต้นปี เพื่อนำพานักท่องเที่ยวกลับมาทางยังเชียงใหม่ เมืองแห่งความสุข พร้อมเปิดประสบการณ์ดอกไม้ทั่วเมืองไปด้วยกันกับ 11 กิจกรรม อาทิ

1. Chiang Mai Blooms Photo Contest x หอภาพถ่ายล้านนา 2. Chiang Mai Blooms City Gallery3. Blooms Market4. Chiang Mai Blooms Chef’s Table 5. Chiang Mai Blooms in the Afternoon 6. Blooms in the Jungle 7. Blooms Beat8. Blooms Run x ตำบลออนใต้ 9. Blooms Bazaar10. Flowers on the Table11. Blooms Journey ติดตาม ข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้ที่- Chiang Mai BloomsIG – cmblooms Line Official Account – @cmblooms#Chiangmaiblooms #เชียงใหม่บลูมส์ #เทศกาลเชียงใหม่เบิกบาน #กุมภาพันธ์กินหอมอยู่หอมที่เชียงใหม่