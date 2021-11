กลับมาอีกครั้งกับ “เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2564” (Chiang Mai Design Week 2021) ระหว่างวันที่ 4-12 ธันวาคม 2564 ณ ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ย่านล่ามช้าง ย่านวัดเกตุ ย่านช้างม่อย และทั่วเมือเชียงใหม่ ภายใต้ธีม “Co-Forward เชื่อมโยง ฟื้นฟู ก้าวไปด้วยกัน” ร่วมพลิกฟื้นจังหวัดเชียงใหม่ให้กลับมามีสีสันอีกครั้ง พร้อมดันกิจกรรมกว่า 185 กิจกรรม เพื่อสร้างการเติบโตของเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการ นักออกแบบ ศิลปิน ช่างฝีมือ ให้มีศักยภาพเพื่อจะได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการสร้างมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงช่วยผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในภูมิภาคมากขึ้นสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และกลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และภายในประเทศ มากกว่า 200 ราย และหน่วยงานจากต่างประเทศกว่า 11 หน่วยงาน จัด “เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2564” (Chiang Mai Design Week 2021) เพื่อเป็นการผลักดันและสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และเศรษฐกิจท้องถิ่นภาคเหนือ ที่จะแสดงถึงศักยภาพในการทํางานของทุกภาคส่วน เช่น ชุมชน นักออกแบบ ช่างฝีมือ ศิลปิน ผู้ประกอบการธุรกิจในภาคเหนือ ให้มีพื้นที่ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ผลงาน ความคิดสร้างสรรค์ การจําหน่ายสินค้า ไปจนถึงการทดลองตลาด ที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคน ชุมชน รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ร่วมสร้างสรรค์ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั่วประเทศ ทำให้ทุกภาคส่วนต้องเร่งปรับตัวเพื่อพัฒนาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง เทศกาลฯ จึงให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่าย ระหว่างนักทํางานสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ และชุมชน โดยได้กำหนดธีม“Co-Forward เชื่อมโยง ฟื้นฟู ก้าวไปด้วยกัน” เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทรัพยากร อันจะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอด การปรับตัวของธุรกิจสร้างสรรค์ทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ ให้ตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้เกิดการสร้างรายได้และเกิดการจ้างงานใหม่ ผ่านการจัดกิจกรรมกว่า 185 กิจกรรม อาทิ ตลาดสินค้าสร้างสรรค์ (POP Market), การจัดแสดงผลงาน (Projects), กิจกรรมย่านสร้างสรรค์ (Creative District), กิจกรรมจากเครือข่ายสร้างสรรค์ (Friend’s Activity) ในพื้นที่ย่านสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่

ด้าน นายพิชิต วีรังคบุตร รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เชียงใหม่ เผยว่า เทศกาลฯในปีนี้ มุ่งเน้นการแก้ไขประเด็นทางสังคมโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างนักสร้างสรรค์ องค์กร และชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของย่านสร้างสรรค์และส่งเสริมช่องทางการตลาด โดยไฮไลท์สำคัญของ “เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2564” (Chiang Mai Design Week 2021) เช่น1. DESIGNING DAILY CRAFT โดย Ratthee Phaisanchotsiri นิทรรศการนำเสนอการต่อยอดงานฝีมือ และวัสดุพื้นถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างสรรค์เป็นงานฝีมือชิ้นใหม่ที่ยังคง “เก็บจิตวิญญาณและแก่นแท้” ของสิ่งดั้งเดิมนั้นๆเอาไว้ ผ่านแนวคิดที่เรียบง่ายแต่งดงาม สถานที่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ 2. CHIANG MAI STREET JAZZ FESTIVAL 2021เทศกาลดนตรี Chiang Mai Street Jazz 2021 ภายใต้คอนเซ็ป “Music in the Metaverse”และพบกับศิลปินผู้สร้างสรรค์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ได้แก่ Moment’s Notice Jazz Club, The Mellowship, Thapae East และ The North Gate Jazz Co-op

3. เทศกาลกาแฟถิ่นไทย 2564 โดย Friends Tradeพื้นที่สำหรับกลุ่มคนรักกาแฟ ที่ส่งเสริมความยั่งยืนของทุกภาคส่วนในห่วงโซ่อุตสาหกรรมกาแฟ สถานที่ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ 4. Chang Moi Creative District Tour โดย โรงแรมแทมมาริน วิลเลจทัวร์ค้นหาร่องรอยและวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนย่านช้างม่อยที่ยังคงเสน่ห์ที่ชวนให้หลงใหล ปลุกชุมชนที่คิดถึงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง 5. LABBFest. โดย Minimal Studioงานบันทึกภาพการเล่นแสดงสดผสมผสานระหว่าง Music Showcase กับ Visual Art จากศิลปินเชียงใหม่ สถานที่ อาคารธนาคารกสิกร (เก่า) ถนนราชวงศ์ 6. POP Market ตลาดสินค้าดีไซน์สุดสร้างสรรค์กว่า 60 แบรนด์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นเหนือ ทั้งงานหัตกรรม สินค้าแฮนด์เมด สินค้าไลฟ์สไตล์ ของตกแต่งบ้าน เครื่องประดับ อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงตลาดชุมชนช้างม่อย อยู่ม่วนขายหมาน กาดข่วงวัด กาดกิ๋นหอมตอมม่วน กาดฉำฉาและกาดบ้านฮ้อ









7. Sound Connect 2021 โดย Everlongหนึ่งในอีเวนท์ที่จัดในเทศกาลฯ โดยใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงศิลปิน ผู้คนและชุมชน เป็นกลไกขับเคลื่อนและสร้างสีสันให้กับย่านสร้างสรรค์ โดยมีศิลปินรับเชิญเป็น สุเทพการบันเทิง คณะเชิญยู๊ด Yonlapa และ Common People Like You 8. Mobile Grocery Trucks CMDW2021 โดย CEA x Cloud-floorโปรเจ็กต์ทดลองร่วมกันระหว่าง CEA Chiang Mai x Cloud-floor ร่วมกับ “ป้าน้อย” เจ้าของรถพุ่มพวงเจ้าประจำของชุมชนช้างม่อยที่จะชวนติดตามการทดลองระบบการให้บริการของรถพุ่มพวง ตามเส้นทางซอกซอยของชุมชนในเขตเมือง เพื่อออกแบบกลไกที่จะช่วยเพิ่มโอกาสของการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การเข้าถึงอาหารและบริการด้านสุขภาวะทั้งกายและใจในชีวิตประจำวันของกลุ่มผู้ใช้บริการโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน9. Chang Moi Art Village โดย Navin Rawanchaikulโปรเจ็กต์ศิลปะที่เปิดให้นักสร้างสรรค์มืออาชีพและสมัครเล่น ได้ออกแบบผลงานสร้างสรรค์ให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่พัฒนาย่าน โดยผลงานต่างๆ จะถูกนำมาเสนอในรูปแบบที่ต่างกันออกไป และตั้งอยู่กระจายภายในพื้นที่ชุมชนช้างม่อย







10. Homecoming: From knowledge of our grandparents โดย Coth Studio นิทรรศการว่าด้วยการฟื้นฟู ส่งมอบและถ่ายทอดองค์ของความรู้ของช่างฝีมือผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านการจัดแสดงผลงานของนักออกแบบและผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปที่ได้ดัดแปลงประสบการณ์และกลเม็ดเคล็ดลับของพ่ออุ้ยแม่อุ้ย มาสู่ชิ้นงานที่ร่วมสมัยพัฒนาจากรากเหง้าทางศิลปะวัฒนธรรมและลับคมด้วยมุมมองของคนรุ่นใหม่ สะท้อนวิธีคิดและแรงบันดาลใจของคนทั้งสองวัย 11.COMMON + SENSES โดย Kasetsart University x patchouli.scent.designจากความต้องการสัมผัสที่โหยหาหรือหายไป (Deep Need) และความต้องการสัมผัสพิเศษบางช่วงเวลา (Special Need) หรือสัมผัสที่เกิดจากความเคยชิน นิทรรศการจะชวนมาค้นหาคำตอบในเรื่องของสามัญชน ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 : รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส ณ ความเป็นปัจจุบัน ในรูปแบบนิทรรศการเชิงโต้ตอบ (interactive Exhibition) สร้างประสบการณ์และความเข้าใจใหม่ผ่านการออกแบบ เทคโนโลยี และงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ ให้สามารถจุดประกายและเป็นต้นแบบ หรือประสบการณ์นำร่องในการนำสัมผัสมาปรับใช้ในงานบริการหรือธุรกิจ เพื่อยกระดับคุณค่าและมูลค่าธุรกิจสร้างสรรค์

แล้วมาพบกับกิจกรรมดีๆ ที่จะสร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่ให้น่าอยู่มากขึ้น ในงาน “เทศกาลงานออกแบเชียงใหม่ 2564 ” (Chiang Mai Design Week 2021) ตั้งแต่วันที่ 4-12 ธันวาคม 2564 ณ ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ย่านล่ามช้าง ย่านวัดเกตุ ย่านช้างม่อย และทั่วเมืองเชียงใหม่ ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.chiangmaidesignweek.com หรือ Facebook: Chiang Mai Design Week #CMDW2021 #chiangmaidesignweek2021