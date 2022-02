ครั้งนี้ เรายังคงมุ่มมั่นนำเสนอความหลากหลายของวัฒนธรรม และความหลากหลายของกาแฟ รูปแบบการแปรรูป การนำเสนอ เพื่อให้แเกิดรสนิยมในการกิน ดื่มกาแฟอย่างแท้จริง พบกับร้านกาแฟชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็นร้าน The Baristro, Component Lab, Yello.th, Third Place, Sugar & Egg, itterasshai 行ってらっしゃい, Annie Coffee Roaster, Big Body Coffee Raosters, Kame Café, All ma friend, Craft So Logy, Hello Cola, m88nntoii, Cotton Tree, Path cnx, Fernpresso, Over & Over, Puffy Cafe & Roasters, Bigbody Coffee, Kao Coffee Roasters, moka gallery 114, Season Coffee, R Ree Doi Coffee, Kate & Kim ละเลงกาแฟ, get a cup, Maled, Place Pause Peace, Zapa Coffee, Rue Thai, Espressoman Chiangmai

Homemade และเบเกอรี่หอมๆ กับร้าน Le Four, Croffle House และครั้งนี้เสริมทัพด้วยร้านอาหารให้อิ่มท้องกันด้วยกับ Burger Box, Peach & Bonsfly, Pizza Station, Haloo.Tokyo, Pangburncheese ปิดท้ายความสนุกกับงานดีไซน์อย่าง Play Works

คนรักกาแฟห้ามพลาด “COFFEE MANIA” ครั้งที่ 2 งานที่คุณจะหลงรักกาแฟแบบ “เริ่มจิบไม่รู้จบ” แล้วพบกัน ระหว่างวันที่ 16 – 20 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ลานสนามหญ้าริมน้ำปิง บ้านโบราณเชียงใหม่…งานนี้พลาดแล้วเจออีกที ปลายปีเลยนะ