สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เชียงใหม่ (CEA เชียงใหม่) ชวนเที่ยวงานมหกรรมแห่งความสร้างสรรค์ที่จะเปลี่ยนเชียงใหม่ ให้เต็มไปด้วยผลงานสุดครีเอทีฟ ใน “เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2563” หรือ Chiang Mai Design Week 2020 (CMDW2020) ภายใต้แนวคิด “Stay Safe Stay Alive อยู่ดีมีสุข” ระหว่างวันที่ 5 – 13 ธันวาคม 2563 ทั่วเมืองเชียงใหม่โดยในงาน Chiang Mai Design Week 2020 ขยายพื้นที่จัดเทศกาลฯ ไปสู่ 3 ย่านหลักคือ ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ย่านช้างม่อย และ ย่านสันกำแพง เพื่อให้กลมกลืนไปกับเสน่ห์ของเชียงใหม่ ร่วมด้วยกิจกรรมสุดอาร์ตในแต่ละย่าน และกระทบไหล่เหล่าศิลปิน นักออกแบบ และนักสร้างสรรค์ทั้งไทยและต่างประเทศ ที่จะมาร่วมแสดงและโชว์ไอเดียผ่านกิจกรรมนิทรรศการ ตลาดสินค้าสร้างสรรค์ ดนตรี เสวนา เวิร์กชอป และกิจกรรมต่างๆ มากมายตลอดการจัดงาน

สำหรับ 6 กลุ่มกิจกรรมหลักที่จะเกิดขึ้นใน Chiang Mai Design Week 2020 อาทิ Showcase & Exhibition: การจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์จากนักออกแบบ ช่างฝีมือ ศิลปิน ภาคธุรกิจและองค์กรที่นำเสนอมุมมอง กระบวนการคิด ตลอดจนเทคนิคการผลิตที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน พบกับไฮไลท์สำคัญ นิทรรศการจากกระดาษสา “Blend and Bloom” โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงาน CEA แบรนด์ Oh My Craft และชุมชมกระดาษสาบ้านต้นเปา เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการผลิตกระดาษสา และร่วมกันผลิตชิ้นงานผ่านความสร้างสรรค์ในการเลือกใช้สีและจับคู่สีของช่างฝีมือแต่ละคน และนำชิ้นงานเหล่านั้นมาประกอบรวมกันเป็นเสมือนทุ่งดอกไม้

ส่วนงาน “Cycle Lantern” โดย วิทยา จันมา เป็นนิทรรศการจัดแสดงแบบ Interactive สร้างภาพเคลื่อนไหวของลวดลายบนโคมผัด ด้วยเทคนิคภาพติดตา ผลงานใช้ลายบนโคมผัดล้านนาของไทยมาจัดเรียงใหม่ โดยให้ได้ลวดลายที่ผสมผสานกันสร้างความแปลกใหม่ในการออกแบบและงาน En.Light.En ภายใต้คอนเซ็ปต์ HomeComing โครงการที่รวบรวมนักออกแบบและศิลปินที่มีความผูกพันกับจังหวัดเชียงใหม่หรือพื้นที่ภาคเหนือ ให้กลับมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่ย่านช้างม่อย และพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา

POP Market: ตลาดสินค้าสร้างสรรค์เพื่อสร้างโอกาสในการขายสินค้าและการขยายเครือข่ายธุรกิจของผู้ประกอบการทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน สินค้าไลฟ์สไตล์ เครื่องประดับ และอาหาร ที่บริเวณสำนักงานยาสูบ พบกับไฮไลท์สินค้า เช่น “ฆิด ตา โขน” แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ทอมือและของแต่งบ้านจากช่างฝีมือชุมชน ใช้เทคนิคงานฝีมือผสมผสานเข้ากับวัสดุธรรมชาติเพื่อสร้างผลงานที่สะดุดตา เกิดเป็นงานหัตถกรรมที่ร่วมสมัย และ “ZAYAN” แบรนด์สินค้าเครื่องแต่งกายที่ตัดเย็บจากเสื้อผ้ามือสอง ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะเสื้อผ้า และไม่สร้างขยะทางอุตสาหกรรมเพิ่ม

Music: การแสดงแสง สี และเสียงเพลงในบรรยกาศเป็นกันเอง โดยจัดขึ้นเป็นพิเศษในหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ได้รับประสบการณ์ร่วมไปกับความคิดสร้างสรรค์ พร้อมด้วยกิจกรรม Live Music และ Exclusive DJ ที่จะสร้างสีสันแห่งเสียงเพลงตามจุดต่าง ๆ ทั่วเมือง อาทิ • “Earth & Us – Street music and performance art festival” เทศกาลดนตรีและศิลปะการแสดงข้างถนนนานาชาติ ณ ชุมชนล่ามช้าง ซึ่งเป็นการยกระดับพื้นที่ชุมชน ให้กลายเป็นศูนย์รวมของการแสดงดนตรีและศิลปะการแสดงข้างถนน และเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวทางดนตรี (Music Tourism) ของเชียงใหม่ ทั้งศิลปินท้องถิ่นชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาพำนักระยะยาวให้มีพื้นที่แสดง ในวันที่ 5 – 6 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 – 22.00 น. • “Chiang Mai Sound Connect” อีเวนท์ดนตรีที่ถูกสร้างสรรค์ให้สอดรับกับแต่ละชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ เชื่อมเส้นทางตั้งแต่ถนนราชดำเนิน อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ชุมชนล่ามช้าง ชุมชนช้างม่อย มาจนถึง TCDC เชียงใหม่ โดยใช้รถพ่วงกระจายเสียงเคลื่อนที่เพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศแปลกใหม่ให้คนในชุมชนและผู้คนที่มาร่วมงานได้รับประสบการณ์สุดพิเศษ พบกับ Exclusive DJ จาก Everlong Creative House, Minimal record และอีกมากมาย ถูกนำไปบรรเลงตามย่านสร้างสรรค์เพื่อเชื่อมผู้คนกับชุมชนตลอดทั้งเทศกาล ในวันที่5 – 13 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 – 24.00 • “Pop Market Live Performance” การแสดงแสง สี และเสียงเพลง ในพื้นที่จัดงาน Pop Market ตลอดทั้ง 9 วัน พบกับการแสดงดนตรีหลากหลายสไตล์ของศิลปินเชียงใหม่และต่างชาติ อาทิ เขียนไขและวานิช ศิลปินแนวโฟล์คของเชียงใหม่ที่โด่งดังใน พ.ศ. นี้ วง Nimman Street Orchestra เมื่อดนตรีป๊อปและดนตรีออร์เคสตร้าเดินทางมาบรรจบกัน Nagasawa Takahiro ศิลปินเดี่ยวแฮนด์แพน (Handpan) จากประเทศญี่ปุ่น และการแสดงสุดพิเศษหาชมได้ยาก เช่น Flamingo show เป็นต้น ในวันที่ 5 – 13 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 – 22.00 น. ณ สำนักงานยาสูบ • และสุดท้าย ละครเพลง “สีคำมา” การแสดงดนตรี นาฏศิลป์ การแสดงเงา โดยรวมนักแสดงเยาวชน นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 200 คน ในวันที่ 13 ธันวาคม ณ ลานจรัล บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา

Talk & Workshop: สนทนาแลกเปลี่ยนมุมองและประสบการณ์กับนักคิด นักออกแบบ นักสร้างสรรค์ เพื่อถ่ายทอดความรู้ กระบวนการคิด หรือทักษะฝีมือช่างโดยการทดลองทำจริง เช่น • Workshop: Sensory City “The Sense Space” เส้นทางสื่อความหมายภายในย่านสร้างสรรค์ (Creative District) นำเสนอต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ผ่านประสาทสัมผัส “รส กลิ่น สี แสง เสียง สัมผัส” เพื่อนำไปพัฒนายกระดับสู่การออกแบบชุดประสบการณ์คุณค่าสูง (High Experience Design) ในวันที่ 10 ธันวาคม เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ย่านช้างม่อย-กาดหลวง

• Workshop: Printmaking demo station by C.A.P Studio สาธิตกระบวนการสร้างสรรผลงานศิลปะภาพพิมพ์เทคนิคกัดกรด โดยพิมพ์ลงบนกระดาษที่ถูกผลิตด้วยมือ จากช่างกระดาษเวฬุวัน ก่อตั้งโดย อาจารย์สุพรรณ พรหมเสน ในวันที่ 6 ธันวาคม เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ TCDC เชียงใหม่ • Talk: จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ – จากปลายน้ำสู่ต้นน้ำ กับ “เทศกาลกาแฟถิ่นไทย” พบการนำเสนอกาแฟซิงเกิลไทย ของร้านกาแฟทั่วเมืองเชียงใหม่ และเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิด ความรู้สึกของคนต้นทางกาแฟ ในวันที่ 7 – 12 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ • Talk: Reimagine Food Systems “ฉากทัศน์อนาคตไทยในย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหาร” ก้าวสู่ Beyond Food Design นำเสนอ Agri-Food Service Platform การเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยระบบนิเวศนวัตกรรมด้านศิลปวิทยาการอาหารแบบองค์รวม (Holistic Gastronomy) พบกับวิทยากรจาก Food Innopolis โดย อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Maejo Agro Food Park) ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.

Tour: เชื่อมโยงและเข้าถึงเรื่องราว ความคิด และวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านการมีประสบการณ์ร่วมกับคนในท้องถิ่นและในพื้นที่จริง โดยมีไฮไลท์กิจกรรม เช่น Art & Culture tour ล่ามช้าง กิจกรรมเยี่ยมชมงานศิลปะ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมของชุมชน พร้อมรับประสบการณ์ในการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น งานหัตถกรรม และชิมอาหารท้องถิ่น Business Networking: กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงนักคิดและนักสร้างสรรค์เข้ากับธุรกิจ และการต่อยอดธุรกิจเพื่อให้เกิดการร่วมงานใหม่ ๆ กับคู่ค้า หรือเป็นที่รู้จักและน่าเชื่อถือ ไปจนถึงการเพิ่มช่องทางและขยายการจำหน่าย

“เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2563” หรือ Chiang Mai Design Week 2020 (CMDW2020) จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 – 13 ธันวาคม 2563 ณ ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ – ย่านช้างม่อย – ย่านสันกำแพง ติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมดี ๆ ภายในงานได้ทางเวบไซต์ https://chiangmaidesignweek.com

