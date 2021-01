Author by editor 31/12/20

เป็นที่ทราบกันดีว่าการเกิดขึ้นของโรคระบาด โควิด-19 ซึ่งสามารถติดต่อกันได้ทางลมหายใจ ทำให้ทุกคนใส่หน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างทางสังคม ( Social Distancing ) ในเขตพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงมีความจำเป็นต้องปิดเมือง เพื่อป้องกันการกระจายตัวของเชื้อโรค

ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้งานที่รวบรวมผู้คนจำนวนมาก ต้องงด หรือต้องมีมาตรการที่เข้มงวด ปลอดภัยเหมาะสมกับสถานการณ์ หนึ่งในรูปแบบการจัดงานที่กำลังเป็นที่นิยมคือ การนำเทคโนโลยีในปัจจุบันมาประยุกต์กับการจัดงาน เช่น คอนเสิร์ตออนไลน์ การสอนออนไลน์ การแต่งงานออนไลน์ ฯลฯ

เมื่อเวลา 14:00 น. วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2563 (ค.ศ.2020) ที่ ลาเทียร์ร่ารีสอร์ท อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เกิดงานแต่งงานวิถีใหม่ (New Normal ) ระหว่าง พิมพ์ และ มิลาน ซึ่ง พิมพ์ เป็นชาวไทย และ มิลาน เป็นชาวเยอรมัน วางแผนงานแต่งงานกันมาตั้งแต่ก่อนเกิดโรคโควิด-19 จนกระทั่งประเทศเยอรมันประกาศปิดประเทศ ทำให้ครอบครัวของมิลานไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานได้

แต่ทั้งคู่ไม่มองว่าเป็นอุปสรรคและมองว่าเป็นโอกาสที่ทำให้ได้สร้างสรรค์และทำอะไรใหม่ ๆ จึงจัดงาน โดยปรับรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่การจัดทำเว็บไซต์บอกรายละเอียดของงานแต่งงาน (https://www.learnandlead.net)

การเชิญชวนแขกมาร่วมงาน จากเดิมเป็นวิธีแจกการ์ด เปลี่ยนเป็นการอัพโหลด วีดีโอ บน YouTube แทน

วีดีโอเชิญชวน

เจอกันอีก 2 อาทิตย์ See you in 2 weeks! วีดีโออัพเดท

รูปแบบการจัดงานจะมีทั้งแบบปกติ และออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom โดยแขกที่ต้องการร่วมงานแบบออนไลน์ จะต้องเตรียมสิ่งของ 3 อย่าง ( ป้ายรูปหัวใจมือถือ, พู่ปอมปอมเหลือง, เทียนสีขาว) และแต่งกายด้วยโทนสีครีม-สีเบจ เพื่อให้พร้อมร่วมกิจกรรมที่ผู้จัดได้เตรียมไว้

รายละเอียดและคำแนะ https://th.learnandlead.net/virtual

คนที่ร่วมงานออนไลน์ คือเพื่อนๆ และครอบครัว จำนวนร้อยกว่าคน ของพิมพ์ และ มิลาน ที่อยู่ประเทศต่าง ๆ รอบโลก ตามที่เช็คอิน มาในหนึ่ง engagement activities พบว่ามีมากถึง 30 ประเทศ

(1 บราชิล, 2 แม็กซิโก, 3 โคลอมเบีย, 4 อเมริกา (จากแอลเอ ซานฟราน อริโซน่า พิชเบิร์ก ซิคาโก้ นิวยอร์ก และอีกหลายรัฐ), 5 แคนนาดา, 6 เยอรมัน, 7 อิตาลี, 8 ฝรั่งเศส, 9 อังกฤษ, 10 สเปน, 11 สวิสเซอร์แลนด์, 12 เบลเยี่ยม, 13 เนเธอร์แลนด์, 14 โปแลนด์, 15 กรีก, 16 สวีเดน, 17 ออสเตรีย, 18 สหรัฐอาหรับ เอมิเรต, 19 คูเวต, 20 ญี่ปุ่น, 21 เกาหลี, 22 ฮ่องกง, 23 จีน, 24 สิงคโปร์, 25 ไทย, 26 ออสเตรเลีย, 27 ไต้หวัน, 28 มาเลเซีย, 29 ฟิลิปปินส์, 30 ชิลี )

งานดังกล่าวทำให้เห็นถึงมิตรภาพที่ไร้พรมแดน ความรัก ความอบอุ่นที่ถูกถ่ายทอดผ่านภาพถ่ายให้ได้เห็นบรรยากาศภายในงาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้จะถูกส่งต่อเพื่อเป็นแรงบันดาลใจดีๆ ให้ผู้คนอีกมากมาย