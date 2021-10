FSMART ผู้นำเครือข่ายช่องทางบริการอัตโนมัติและการเงินครบวงจร ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยผ่าน “ตู้บุญเติม” ผนึกกำลัง CENPAY ในเครือกลุ่มเซ็นทรัล ผู้ให้บริการรับชำระบิลและเติมเงินที่มีศักยภาพ เปิดให้บริการทางการเงินครบวงจร ภายใต้ชื่อ “CenPay powered by บุญเติม” เพิ่มจุดTouch Point ลูกค้า จาก “ตู้บุญเติม” ขยาย เพิ่มเคาน์เตอร์แคชเชียร์พร้อมเปิดให้บริการมากกว่า 1,300 รายการ มากกว่า 1,700 จุดทั่วประเทศ

นายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) “FSMART” เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทมุ่งเน้นพัฒนาแพลตฟอร์มทางการเงินเพื่อให้ครอบคลุม และครบวงจร ตอบสนองความต้องการของลูกค้า “ตู้บุญเติม” มาตลอด โดยบริษัทยังคงไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาระบบการชำระเงินอัตโนมัติ และรวบรวมบริการต่างๆ ให้มีความหลากหลาย ครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภค เพื่อสามารถตอบโจทย์ลูกค้าในทุกกลุ่ม เพื่อให้สะดวก ง่าย ต่อการใช้บริการมากที่สุด โดยมีจุดบริการที่ “ตู้บุญเติม” กว่า 130,000 ตู้ เป็นจุดให้ที่กระจายอยู่ในทุกชุมชนทั่วประเทศ ตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้า 20 ล้านราย พร้อมก้าวสู่บริการใน Mobile Application เน้น ง่าย สะดวกสบาย โดยในปีนี้เราได้พัฒนาระบบการชำระเงินครบวงจรผ่านการผนึกกำลังกับ CENPAY ในเครือกลุ่มเซ็นทรัลภายใต้ชื่อ “CenPay powered by บุญเติม” มุ่งเจาะกลุ่มลูกค้าระดับกลาง-สูง นำศักยภาพด้านบริการมุ่งสู่ Ecosystem เต็มตัวโดยบริษัทตั้งเป้าการชำระบิลผ่าน “CenPay powered by บุญเติม” เพิ่มขึ้นต่อปี 5,000 ล้านบาท

นายมนตรี สิทธิญาวณิชย์ Head of Financial Services กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า กลุ่มเซ็นทรัลเล็งเห็นถึงศักยภาพในการให้บริการรับชำระค่าบริการของตู้บุญเติมที่มอบความสะดวกให้กับลูกค้าได้อย่างครอบคลุม และเพื่อให้ลูกค้า ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดและเป็น Central Of life สำหรับลูกค้าอย่างแท้จริง เราจึงได้จับมือกับFSMART เสริมความแข็งแกร่งในการให้บริการรับชำาระบิลและเติมเงินที่มีศักยภาพ ภายใต้ชื่อ “CenPay powered by บุญเติม” ที่มีบริการรับชำระเงิน และเติมเงินมากกว่า 1,300 รายการ ทั้งค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต เบี้ยประกัน บัตรเครดิต ตั๋วเครื่องบิน รวมไปถึงการบริการเติมเงินมือถือ เติมเกมออนไลน์ กว่า 1,700 จุดทั่วประเทศภายในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์, ท็อปส์, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, แฟมิลี่ มาร์ท, มัทสึโมโตะ คิโยชิ, เพาเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, บีทูเอส, ไทวัสดุ, บ้านแอนด์บียอนด์, ออฟฟิศเมท และ ออโต้ วัน นอกจากนี้ยังได้เปิดบริการรับฝากเงินสด ผ่านเคาน์เตอร์แคชเชียร์ในซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อที่ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ เดลี่ และแฟมิลี่มาร์ท ทุกสาขาทั่วประเทศอีกด้วย

“ปัจจุบันความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ส่งผลทำให้รูปแบบให้บริการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ดังนั้นการ ขยายจุดให้บริการการเงินครบวงจรผ่านเคาน์เตอร์แคชเชียร์ในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาระบบการให้บริการทางการเงินครบวงจร รวมถึงการเป็นตัวกลางทางธุรกิจ เพื่อให้เครือข่ายของบุญเติมเป็น Business Ecosystem ที่มีศักยภาพที่จะเกิดขึ้นพร้อมการให้บริการในรูปแบบ Digital มากยิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทมีศักยภาพพร้อมหลายๆด้าน ทั้งทางด้านการพัฒนาระบบที่บริษัทเป็นผู้ออกแบบ และผลิตระบบการให้บริการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ พร้อมการนำจุดแข็งด้าน Network การเข้าถึงพื้นที่ การมีฐานข้อมูลการใช้บริการของลูกค้าขนาดใหญ่ จาก “ตู้บุญเติม” ทำให้บริษัทมีศักยภาพเพียงพอที่จะขยายการให้บริการเพิ่มขึ้นในรูปแบบของ offline to online จากการให้บริการผ่านตู้อัตโนมัติไป ยังเคาน์เตอร์ภายในร้านสะดวกซื้อ และห้างสรรพสินค้าต่างๆ รวมถึงการเปิดให้บริการผ่านแอปพลิเคชันที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ ซึ่งในการดำเนินธุรกิจแบบ offline to online และ Business Ecosystem ในครั้งนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่ง ให้กับกลุ่มธุรกิจบริการของบริษัทอย่างแน่นอน” นายณรงค์ศักดิ์กล่าวทิ้งท้าย